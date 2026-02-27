試合開始1分で飛び出した殺傷能力の高いひと振り。「グシャッ」という鈍い音とともに対戦相手は一気に力が抜け、マットにぐにゃり。衝撃のカウンターKOに「目が飛んでいる」「凄い音だった」とファンに戦慄が走った。【映像】“一撃”でぐにゃり 戦慄のカウンターKO2月23日、後楽園ホールで開催された「RISE196-RISE 23rd Memorial event-」で、福井萌矢（建武館）と堀本祐惺（TRY HARD GYM）が対戦。試合は1ラウンド開始1分、