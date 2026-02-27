広島・辻大雅投手（２１）が２６日、中継ぎとして“一球入魂”の投球を誓った。１５日の巨人との練習試合後、菊地原投手コーチからリリーフ起用を告げられた。「（１球目から）全力でいきたい。腕を振って、勝負できればと思っている」と力を込めた。昨秋から先発として勝負をしてきた。配置転換は、一人一人の打者に対して、全力で腕を振るスタイルが、中継ぎとして適任と判断された。チームでは、黒原と滝田が故障で離脱中。