サッカーの欧州リーグ（EL）は決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフ第2戦が26日に各地で行われ、MF伊東純也とFW横山歩夢が所属するゲンク（ベルギー）は本拠ディナモ・ザグレブ（クロアチア）戦を延長戦の末に2戦合計6ー4と制し16強進出。FW前田大然とMF旗手怜央が先発出場したセルティック（スコットランド）は敵地シュツットガルト（ドイツ）戦で1ー0と勝利したが、2戦合計2ー4でプレーオフ敗退が決定。1次リーグからのスト