作家の金森重樹さんは、糖質中心の食事から脂質中心の食事に変えたことで、2カ月で90kgから57kgへの減量に成功した。その際「一見健康そうに見えて糖質たっぷりの食品・飲料品を冷蔵庫から一掃した」という――。※本稿は、金森重樹『なぜヒトは脂質で痩せるのか』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AndreyPopov※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／AndreyPopov■冷蔵庫から不要なものを一掃する