現代のシニアは昔に比べて若く、また年金だけで暮らすのは難しいため、定年退職後も働き続ける人が多い。博報堂シニアビジネスフォースの三嶋（原）浩子さんは「これからの時代を生き抜くためには、現役時代に退職後のキャリアを見据えて準備を始めたほうがいい」という――。※本稿は、三嶋（原）浩子『"引退しない人生"をデザインする無定年の設計図』（高橋書店）の一部を再編集したものです。