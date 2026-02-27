防犯登録をしていないと、盗まれた自転車が見つかっても持ち主にたどり着きにくくなり、戻る確率が下がりやすいのは事実です。 ただし、登録がないから絶対に戻らない、買い直しが必ず全額自己負担、と決まるわけでもありません。できることを押さえると、損を小さくできる可能性があります。 防犯登録は義務で、盗難防止と被害回復の促進が目的 警視庁は、防犯登録制度の目的を盗難防止と被害回復の促進と説明し、