年間20校以上を指導する塩多雅矢さんが解説…上半身と下半身の捻れを生む柔軟性投球フォームにおいて、上半身が早く開くことに悩む選手は多い。スピードが上がらず、肩や肘への負担も大きくなる。首都圏を中心に年間20校以上を指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、着地の瞬間に上半身と下半身の“捻れ”を作るためのストレッチを紹介している。投球動作で前足を着地させる前に上半身が回り始めてしまうからといって、