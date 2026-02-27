一世一代の告白をするなら、それにふさわしい舞台を選びたいもの。相手に心の準備をしてもらうためにも、「もしかして」と予感させるような場所を選ぶのが得策かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「来るならここでしょ！女の子が『告白を予感する場所』」をご紹介します。【１】これは何かあると期待が高まる「思い出の場所」「ちょうど一年前に初めて会った場所に連れていかれて、い