ドジャース・山本由伸投手（２７）が２６日（日本時間２７日）、昨季まで巨人２軍監督を務め、現在は２４年からＮＰＢ２軍公式戦に参加しているオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」を務めている桑田真澄氏（５７）から激励を受けた。桑田氏はＴＢＳの番組収録のため、米アリゾナ州グレンデールのキャンプ地を訪れていた。ＷＢＣ日本代表でもエースとして期待されている山本は、２７日（同２８日）