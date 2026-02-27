祝辞を述べた横浜流星（日本映画監督協会・提供） 横浜流星が26日、都内で行われた「日本映画監督協会」（本木克英・理事長）の創立90周年を記念した祝賀パーティーに出席し、祝辞を述べた。横浜は「日本映画を愛し、発展させ続けてきた方、これから日本映画を引っ張っていかれる方がいらっしゃると思いますが、自分も日本映画を愛し、発展させるために、小さな力ではありますが、全力で取り組んでおります。皆様と