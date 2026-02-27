▼福岡県（福岡管区気象台・２７日５時）【福岡地方】雨時々止む【北九州地方】雨時々止む【筑豊地方】雨時々止む【筑後地方】雨時々止む▼佐賀県（佐賀地方気象台・２７日５時）【南部】雨時々止む【北部】雨時々止む▼長崎県（長崎地方気象台・２７日５時）【南部】雨後くもり【北部】雨後くもり【壱岐・対馬】雨後くもり【五島】雨後くもり▼熊本県（熊本地方気象台・２７日５時）【熊本地方】雨時々止む【阿蘇地方】雨時々止む