連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか）、今週は第21週「カク、ノ、ヒト。」が放送された。熊本に引っ越してから書く題材が見つからず、スランプに陥っているヘブン（トミー・バストウ）。そんな彼の窮地脱却に一役買いたいと、トキ（郄石あかり）、フミ（池脇千鶴）、ヘブン邸に下宿している書生の正木（日高由起刀）、丈（杉田雷麟）がこぞって「ネタ探し」に奔走する。【写真】熊本第五中学校が閉鎖するのではないか