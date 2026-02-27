＜ニュージーランドオープン2日日◇27日◇ミルブルック ・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇コロネットC（6936ヤード・パー71）、リマーカブルC（6784ヤード・パー71）＞アジアンツアーと豪州ツアーの共催大会は、日没サスペンデットとなった第1ラウンドの残りが行われ、全選手がホールアウトした。現地時間9時40分（日本時間午前5時40分）には第2ラウンドも始まっている。【写真】かわいい！もこもこアニマルもコース入り