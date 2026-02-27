アメリカのコロンビア大学で26日、国土安全保障省の職員が虚偽の申告をして学生寮に侵入し、学生1人が一時拘束されました。コロンビア大学の発表によりますと、26日朝、国土安全保障省の連邦捜査官が大学の学生寮に侵入し、学生1人を拘束しました。学生はその後、釈放されたということです。地元当局によりますと、捜査官は建物に入る際「5歳の女児が行方不明になっている」とする虚偽の申告をしたとみられています。コロンビア大