かつて、志村けんさんと訪れた思い出の石垣島へ――。日本テレビ系バラエティ特番『笑神様は突然に…2026冬SP』が、きょう27日(19:00〜)に放送。千鳥の「島シリーズ」が7年ぶりに復活する。千鳥、7年ぶりの「島シリーズ」舞台は8年前に千鳥が志村けんさんと訪れた、思い出深い石垣島。M-1ファイナリストのエバース、カナメストーン、そして石垣島に祖父が住む、沖縄出身の黒島結菜とロケを繰り広げる。夏川りみの母が営む八重山そ