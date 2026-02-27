【モデルプレス＝2026/02/27】King ＆ Princeの永瀬廉がMCを務めるテレ東の音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」（毎週木曜深夜2時5分〜）が、3月26日の放送をもって最終回を迎えることがわかった。あわせて、3月のゲストが解禁された。【写真】人気STARTOアイドル、共演女優と密着◆「ミュージックカプセル」3月26日放送が最終回に本番組は「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンル