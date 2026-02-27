パリ五輪・バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽選手（28）が2026年2月24日、自身のインスタグラムを更新し、オフショットを披露した。「やっぱり外を歩くと気持ち良くて」志田さんは「ひさしぶりにお出かけをしてリフレッシュをした日」といい、屋外の建物を背景に、黒いアウター姿のショット2枚を投稿した。つづけて、「ここ最近は、家でやることを済ませる日々だったけどやっぱり外を歩くと気持ち良くて、気