過去10年の傾向【人気と配当】 上位人気が極めて堅調で①人気は［５・１・１・３］、②人気は［２・３・１・４］。 ①②人気が揃って連対を外したのは16年だけ。 勝利こそないが、③人気［０・３・１・６］、④人気［０・２・１・７］も悪くない。 馬連平均配当６０１０円は23年の大波乱が大きく数字を押し上げた結果。 ２桁人気馬の勝利も２度あり、波乱の要素がないわけではないが、過度な穴