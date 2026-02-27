１時間に５分の「細切れ休憩」を入れる 疲れる前に休む 人間の集中力が持続するのは、およそ１時間から１時間半が限界です。脳を酷使し続けると、まず作業への「飽き」が生じ、次第にミスが増え、集中力や判断力が落ちていきます。放置すれば、倦怠感や肩こり、頭痛などの症状に発展します。 これは、脳の自律神経を構成する細胞が疲弊し、微細な「サビ」がもはや短時間では修復できなくなっていることを意味します。長時間