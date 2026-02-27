プランの切り替えページ Amazon Music Unlimitedが、3月10日以降の支払いから値上げとなる。年間料金は従来の9,800円から10,800円へと1,000円値上げ、月額料金も毎月100円の値上げだ。 これに合わせて登場したのが新プランの「Amazon Music Standard」。値上げ前のAmazon Music Unlimitedと同じ価格で音楽やポッドキャストが楽しめる。ここでは、UnlimitedユーザーがStandardへ切り替える方法を紹介しよ