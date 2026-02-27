CES2026会場の外観。ついにサムスンブースがメイン会場から退き、日本勢ではついにソニーブースが消えた(ソニー・ホンダモビリティへと衣替え)。パナソニックなど数社はまだ残っているが、日本電機メーカーのブースはほとんど姿を消した。数年前までは、韓国勢が抑えていたメイン入口近辺の一等地の看板は、今や中華メーカーが支配 今年も世界最大級のエレクトロニクス