【ピオリア（米アリゾナ州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表「侍ジャパン」をコンディション不良で辞退した米大リーグ・パドレスの松井裕樹が２６日、アリゾナ州ピオリアの球団施設で取材に応じた。痛めたのは左脚の内転筋だと明かし、「葛藤はすごくあったけど、（けがの）状態でみたら、即断というか、即決。次に行く選手のためにも早く決断した方がいいと思ったし、このまま合流すること