かっぱ寿司は、2026年2月26日から3月18日までの期間、「かっぱの超かに110円祭り」を開催しています（一部改装中の店舗を除く）。蟹あんかけ茶碗蒸しも登場「蟹」ネタをたっぷりと堪能できる祭りです。今年の冬シーズンを締めくくる冬の味覚を、ごう"かに"食べ納めしてほしいとの思いが込められています。目玉商品は1貫110円の「蟹ほぐし身包み かにみそのせ」と「蟹にぎり」。そのほか、"蟹あん"をたっぷりとかけた贅沢な茶碗蒸し