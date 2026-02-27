2月27日よりシネマート新宿ほかで公開中の映画『ロビー！ 4000億円を懸けた仁義なき18ホール』の主演・監督を務めたハ・ジョンウのオフィシャルインタビューとメッセージ動画が公開された。 参考：『ロビー！』ポストカードが先着入場者プレゼントにハ・ジョンウのスペシャル動画付き 本作は、ハ・ジョンウ演じる新進テック企業の若社長チャンウクが4兆ウォン（＝4000億円）級