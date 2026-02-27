【銀座発】今回お邪魔したのは東京・銀座八丁目の「銀登美」。いわゆる高級寿司店だ。店主の高橋哲久さんは、とてもフランクにいろいろとお話してくれた。でも、仕事着を整え、前掛けをきりりと締めると、白木の美しいカウンターの向こうが舞台になったかのように引き締まる。茨城出身のお父さまがこの地に店を構え、それを引き継ぐ高橋さんの料理人としての矜持や生き方が、そこに反映しているかのように思えた。（本紙主幹・奥田