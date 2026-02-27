ジョン・レノンとオノ・ヨーコの出会いは、長らく「偶然が重なった奇跡的な出来事」と語られてきた。だが、その初対面をめぐる証言や状況をたどっていくと、いくつもの謎が浮かび上がる。2人は本当に偶然出会ったのか？運命の1日をあらためて検証する。※本稿は、ノンフィクション作家の青木冨貴子『ジョン・レノン 運命をたどる ヒーローはなぜ撃たれたのか』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。厳格な両親に反発し家を飛