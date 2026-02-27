2月20日に行われたシャオミのメディア向け新製品内覧会。会見には、シャオミ・ジャパンの社長を務める呂暁露氏が登壇し、関西へのXiaomi Store進出や、秋葉原にアフターサービス拠点をオープンすることなど、注目の内容が披露された（BCN・寺澤克）。●デバイスだけじゃない 車や家電もシャオミいろいろと手広くやっている印象のシャオミ。グローバルビジョンとしては「Human×Car×Home」を掲げ、取り組みを続けているという