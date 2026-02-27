― ダウは17ドル高と3日続伸、エヌビディア が売られた一方、ソフトウエア関連が堅調 ― ＮＹダウ 49499.20 ( +17.05 ) Ｓ＆Ｐ500 6908.86 ( -37.27 ) ＮＡＳＤＡＱ 22878.38 ( -273.69 ) 米10年債利回り4.006 ( -0.042 ) ＮＹ(WTI)原油 65.21 ( -0.21 ) ＮＹ金 5194.2 ( -32.0 ) ＶＩＸ指数18.63 ( +0.70 ) シカゴ日経225先物 (円建て)58715 (