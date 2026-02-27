大阪3月限ナイトセッション 日経225先物58710-140 （-0.23％） TOPIX先物3905.0+17.5 （+0.45％） シカゴ日経平均先物58715-135 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 26日の米国市場は、NYダウが小幅に上昇した一方で、 S＆P500、ナスダックは下落。25日の取引終了後に決算を発表し時間外取引で売られていたセールスフォース は、AIの進化が事業機会を奪うという「AI脅威論」が