27日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝156円10銭前後と、前日午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円14銭前後と22銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース