ＪＲ九州は２６日、福岡市で人気グループ２組のコンサートが重なる４月下旬に、駅に止めた列車を宿泊場所として提供できないか検討していることを明らかにした。実現すればコンサートへの対応では初めてとなる。福岡市では４月２４〜２６日にみずほペイペイドーム福岡で人気アイドルグループ「嵐」が、同２５、２６日にはマリンメッセ福岡で人気バンド「ＤＲＥＡＭＳＣＯＭＥＴＲＵＥ（ドリカム）」が、それぞれ公演を予定