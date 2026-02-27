◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン-中日(27日、バンテリンドーム)野球日本代表・侍ジャパンは27日から中日との2連戦を実施。試合にメジャー組は参加できませんが、試合前練習のフリー打撃への参加について大谷翔平選手がコメントしました。大谷選手は前回大会が行われた2023年にも、名古屋での試合からチームに合流。試合には参加できませんでしたが、フリー打撃では5階席まで悠々と打球を運び、球場に集まったファンや