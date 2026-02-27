山本由伸と中嶋聡氏の再会にファン「胸熱」“恩師”との再会に、胸がほっこりするシーンがあった。ドジャースの山本由伸投手はアリゾナ州グレンデールにて行われているスプリングトレーニングで鍛錬を積んでいる。25日（日本時間26日）には、オリックス時代の監督だった中嶋聡氏と対面した。かつての指揮官を見つけると、山本は笑顔で駆け寄った。深々と頭をペコリと下げると、帽子を脱いで握手を交わし、その後はしばらくの間、