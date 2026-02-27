松本憲明さん推奨…球速アップに必須の「ヒップヒンジ」を習得するドリルピッチングにおいて、球速を上げるために重要なのが、股関節に体重を乗せる「ヒンジ（ヒップヒンジ）」の姿勢。しかし、どのように小学生の子どもたちに習得させればいいのか、頭を悩ませる指導者も多いだろう。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは「ヒンジ状態からジャンプ」ドリルを勧めている。ヒンジとは、お尻