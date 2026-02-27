筆者の話です。入院中の母は、同室の人ともすぐ打ち解ける社交的な性格でした。その善意が、いつの間にか私の負担になっていて── 広がる善意 母は入院してからも、人と話すことを楽しんでいました。病室に入るたび、同室の人と笑い合っている姿を見て、人と関わることが、母にとって元気の源になっているようにも見えたのです。 入院生活はどうしても単調なうえ、テレビを観るにも気を遣わないといけない空間。そんな中