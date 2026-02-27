スペイン4部サン・アンドレウが新加入日本人3選手の共同生活を動画で公開バルセロナを本拠地とするスペイン4部サン・アンドレウはこの冬に獲得したDF杉浦誠黎、MF細山田怜真、MF樺山文代志の共同生活の一部を映した動画を公式X上で公開した。クラブは「日本人3選手が共同生活をする家が決定いたしました」と報告。J2湘南ベルマーレから期限付き移籍で加入した杉浦、神村学園高出身の細山、興國高出身の樺山は一つ屋根の下で暮