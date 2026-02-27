歴代「JIMNY」を並べたビジュアルが目を引く折りたたみスツールが登場！2026年2月下旬から、Amazon.co.jpでCAMSHOP.JPのリニューアル版が順次販売されています。アウトドアでも室内でも使える実用品に、ジムニーファン向けのコレクション性を重ねた一台です。 CAMSHOP.JP「折り畳み椅子スズキジムニーヒストリー」 発表日：2026年2月26日発売開始時期：2026年2月下旬販売チャネル：Amazon.co.jpCAMSHO