ドライバー不足が続くなか、海外での育成現場を直接確認する動きが加速しています！秋田県トラック協会に所属する12社の代表が、ROY出資のインドネシア拠点を訪問し、特定技能ドライバー養成の実務を視察しました。視察は2026年2月18日に実施され、現地では日本語教育から面談まで一連のプロセスが共有されています。 ROY「インドネシア特定技能ドライバー養成プログラム視察」 視察日：2026年2月18日