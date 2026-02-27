北海道と本州を結ぶ船旅で、往路と復路の組み合わせを変えながら料金を抑えられる新しい割引プランが始まります！津軽海峡フェリーの「海割シリーズ」に「ぐるっと海割」と「スーパー海割 室蘭〜青森航路」が加わり、2026年4月1日乗船分から通年販売となります。予約は2026年3月2日9:00から始まり、春のドライブ旅行や周遊旅の計画に組み込みやすいタイミングです。 津軽海峡フェリー「ぐるっと海割＆スーパー海割 室蘭〜青森