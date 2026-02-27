アボカドとトマトとタマネギを切って混ぜるだけで、食卓の雰囲気を一気に変えられる新作が登場します！ダイショーの「アボカドワカモレ＆トマトサルサ用セット」は、火を使わずに2種類のメキシカンソースを作れる時短向けの調味料セットです。2026年3月1日から全国の量販店青果コーナーで展開され、暑い時期の調理負担を軽くしたい家庭に向いたアイテムになっています。 ダイショー「アボカドワカモレ＆トマトサルサ用セット