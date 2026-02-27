中之島の夜景と花火を、食事と一緒にゆったり楽しめるイベントが1日限定で開催されます！「水都大阪花火 鑑賞ナイト」は、打ち上げまでの時間そのものを楽しむ体験型のナイトプランです。混雑を避けやすい指定席で、都会の水辺らしい大人時間を過ごせるのがポイントになっています。 中之島GATEサウスピア「水都大阪花火 鑑賞ナイト」 開催日：2026年3月13日打上時間：19:00頃（約10分間）打上数：約3