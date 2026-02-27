電力・ガス・水道の検針をデジタル化するAMI市場が、今後10年で大きく拡大する見通しです！Astute Analyticaの最新予測では、2035年に市場規模が782億8,000万米ドルへ到達すると示されました。スマートグリッドの普及や省エネ政策の後押しで、公益インフラの更新が一段と進みそうです。 AstuteAnalytica「高度検針インフラ市場レポート」 発表日：2026年2月26日市場規模（2025年）：258億9,000万米ド