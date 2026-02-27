モデル・俳優の堀田茜さんとSHIPSによる初コラボコレクションが登場します！見た目のきれいさに加えて、移動が多い日でも着やすい実用性まで設計された4型です。予約販売は2026年2月26日から始まり、通常販売は2026年3月5日からスタートします。 SHIPS「堀田茜コラボコレクション」 予約販売開始日：2026年2月26日通常販売開始日：2026年3月5日展開型数：4型価格帯（税込）：18,700円〜19,800円取り扱