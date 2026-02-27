ブロードウェイミュージカルの映画化作品で、歴代1位の全世界興行収入を記録した『ウィキッド ふたりの魔女』（2025年）の続きを描く完結編『ウィキッド 永遠の約束』が、3月6日より全国公開される。これを前に、劇団四季で『ウィキッド』に出演経験を持つ分部惇平が、日本語吹替版に特別出演することが発表された。舞台と映画の垣根を越えたコラボレーションが再び実現した。【動画】『ウィキッド 永遠の約束』グリンダの特別映