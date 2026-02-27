2025年7月の参議院選挙で、自民党の公認候補に投票した従業員に報酬を支払う約束をした罪に問われたパチンコ店運営会社の社長ら3人に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。パチンコ店運営会社「デルパラ」の社長・李昌範（リ・チャンボン）被告（51）、営業本部長の湯浅一行被告（47）、管理本部長の小西悌之被告（45）は従業員203人に対し、2025年7月の参院選で自民党公認候補として立候補した阿部恭久氏に投票する見返りに