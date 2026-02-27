今季のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズではアーセナルが8戦全勝で首位通過、バイエルンが7勝1敗の2位通過を果たしていて、両チームは優勝候補に挙げられるだろう。そのバイエルンに唯一の黒星をつけたのはアーセナルであり、リーグフェーズの段階ではアーセナルの安定感が群を抜いていたと言える。ただ、元ドイツ代表のサミ・ケディラ氏はアーセナルよりもバイエルンの方がCL優勝に近いと自信を見せる。バイエルンも高い実力