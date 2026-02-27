新冠まで延伸日高道の日高厚賀IC〜新冠（にいかっぷ）IC間9.1kmが、2026年2月28日（土）15時に開通します。【快適！】日高道の「延伸開通区間」を見る（地図と写真）日高道は、北海道の苫小牧市から浦河町に至る計画延長約120kmの高規格幹線道路（自動車専用道路）です。国道235号のバイパスとして整備が進められています。これまでに、道央道の苫小牧東IC（起点）から日高厚賀ICまでの59.9kmが開通しており、日高厚賀IC〜新