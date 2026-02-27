長い冬を越え、ようやく春が訪れた。２大会ぶりに最高峰のパラリンピックに出場するパラアイスホッケー日本代表は、最終予選トップ通過の勢いそのままに「16年ぶりの勝利」を目指す。ホッケーの神様が微笑んだ最終予選３月６日に開幕するミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会。パラアイスホッケーは、オリンピックの熱狂が冷めやらぬミラノ・サンタジュリア・アイスホッケーアリーナで行われる。日本は２大会ぶりのパ