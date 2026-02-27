ＴＢＳの若林有子アナウンサーが２７日までにＳＮＳを更新。夜景オフショットを公開した。自身のインスタグラムに「キラキラした夜景と幻想的な空」と書き出すと、夜景をバックにしたプライベートショットを公開。若林アナは白のトレーナーのカジュアルコーデをアップし、続けて「２枚目以降はＳＨＩＢＵＹＡＳＫＹ！めっちゃ東京！」とつづり、東京の夕焼け空の写真など投稿した。この投稿に「わかばちゃんの笑顔は１００