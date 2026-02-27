モスクワ市内中心部の通りを走る戦車＝1993年10月、西村大輔撮影 念願のロシア留学へと旅立った西村青年。1993年のモスクワで彼を待ち受けていたのは、「激動」のリアルでした。ソ連崩壊直後の大混乱期。目の前で繰り広げられる本物の銃撃戦に右往左往しながらも、日々の暮らしやホームステイを通じてロシア人の「素顔」に触れていきます。後の海外特派員に通じる感性が芽生えた、モスクワ滞在記をお届けします。筆者プ